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Espreso.tvОбществоВ киевском зоопарке медведи вышли из спячки

В киевском зоопарке медведи вышли из спячки

В киевском зоопарке медведи проснулись от зимнего сна и вышли на прогулку

Об этом говорится на странице зоопарка в Instagram.

"Весенняя погода радует жителей Киевзоо теплом и яркими цветами! Особенно этому радуются наши мишки! Они уже проснулись от зимнего сна и вышли на прогулку", - говорится в сообщении.

На странице зоопарка также обнародовано соответствующее видео с медведями, которые разгуливают по вольеру.

 

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