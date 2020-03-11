В киевском зоопарке медведи вышли из спячки
11 марта, 2020, 19:00
В киевском зоопарке медведи проснулись от зимнего сна и вышли на прогулку
Об этом говорится на странице зоопарка в Instagram.
"Весенняя погода радует жителей Киевзоо теплом и яркими цветами! Особенно этому радуются наши мишки! Они уже проснулись от зимнего сна и вышли на прогулку", - говорится в сообщении.
На странице зоопарка также обнародовано соответствующее видео с медведями, которые разгуливают по вольеру.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-