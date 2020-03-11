В киевском зоопарке медведи вышли из спячки

11 марта, 2020, 19:00

В киевском зоопарке медведи проснулись от зимнего сна и вышли на прогулку

Об этом говорится на странице зоопарка в Instagram.

"Весенняя погода радует жителей Киевзоо теплом и яркими цветами! Особенно этому радуются наши мишки! Они уже проснулись от зимнего сна и вышли на прогулку", - говорится в сообщении.

На странице зоопарка также обнародовано соответствующее видео с медведями, которые разгуливают по вольеру.