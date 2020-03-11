В Киеве виновник ДТП без ремня безопасности чудом выжил от лобового столкновения
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Как рассказал Стражам Эспрессо водитель автомобиля Renault Kangoo, он двигался по улице Полярной от Богатырской, и как раз остановился на светофоре на перекрестке для поворота налево - на улицу Семья й Кульженко, ожидая зеленого.
Водитель увидел, что навстречу ему летит по встречной полосе автомобиль Daewoo Lanos темного цвета. В результате столкновения Renault Kangoo отбросило назад в стоящий за ним Daewoo Lanos pick-up белого цвета, который, в свою очередь отбросило в Renault Logan, который стоял за ним. В это время автомобиль виновника - черный Ланос сделал несколько оборотов и остановился на встречной полосе.
В результате ДТП пострадал руководитель-виновник аварии, он не воспользовался пасом безопасности и получил травмы различной степени тяжести - его госпитализировали в больницу. Водитель Рено Кангу не воспользовался пасом безопасности и головой разбил лобовое стекло, однако от госпитализации отказался. На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы. В результате ДТП образовалась пробка на улице Полярной в обоих направлениях.
- Напомним, 9 марта в Киеве на Лукьяновке лоб в лоб столкнулись два автомобиля
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