В Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей: есть пострадавшие, образовалась пробка

11 марта, 2020, 20:54

Вечером 11 марта в Киеве произошла авария с участием легковушек Renault, BMW, Skoda и микроавтобуса Ford

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Происшествие произошло на выезде с Дарницкой площади. По словам очевидцев, Renault, двигаясь в направлении ул. Привокзальной протаранил BMW, который двигался в попутном направлении. От удара BMW отбросило в легковушку Skoda и микроавтобус Ford.

В результате аварии пассажирка BMW и водитель Renault, которій не воспользовался поясом безопасности, получили травмы, их госпитализировали врачи "скорой".

Из-за ДТП образовалась пробка в оба направления.