В Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей: есть пострадавшие, образовалась пробка
11 марта, 2020, 20:54
Вечером 11 марта в Киеве произошла авария с участием легковушек Renault, BMW, Skoda и микроавтобуса Ford
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
Происшествие произошло на выезде с Дарницкой площади. По словам очевидцев, Renault, двигаясь в направлении ул. Привокзальной протаранил BMW, который двигался в попутном направлении. От удара BMW отбросило в легковушку Skoda и микроавтобус Ford.
В результате аварии пассажирка BMW и водитель Renault, которій не воспользовался поясом безопасности, получили травмы, их госпитализировали врачи "скорой".
Из-за ДТП образовалась пробка в оба направления.
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