В Киеве на Лукьяновке обстреляли Мерседес
11 марта, 2020, 13:43
Водительское стекло повреждено. Два отверстия, похожие на шаровые. Свидетели вроде слышали выстрелы. Погибших и пострадавших нет. На стекле водительской двери на видео четко видны отверстия, похожие на шаровые.
12 марта в Киеве на улице Юрия Ильенко полиция проводит следственные действия из-за обстрела машины
Об этом сообщает " Информатор ".
Водительское стекло повреждено. Два отверстия, похожие на шаровые. Свидетели вроде слышали выстрелы. Погибших и пострадавших нет. На стекле водительской двери на видео четко видны отверстия, похожие на шаровые.
Журналист с места происшествия сообщил, что по предварительной версии следствия стреляли из окон бутинку с другой стороны улицы.
Стражи Эспрессо отметили, что машину обстреляли из травматического пистолета ночью якобы за неправильную парковку.
Водитель утром увидел это и вызвал следственно-оперативную группу.
ВИДЕО - "Информатор":
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