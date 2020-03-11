В Киеве на Лукьяновке обстреляли Мерседес

11 марта, 2020, 13:43

12 марта в Киеве на улице Юрия Ильенко полиция проводит следственные действия из-за обстрела машины

Об этом сообщает " Информатор ".

Водительское стекло повреждено. Два отверстия, похожие на шаровые. Свидетели вроде слышали выстрелы. Погибших и пострадавших нет. На стекле водительской двери на видео четко видны отверстия, похожие на шаровые.

Журналист с места происшествия сообщил, что по предварительной версии следствия стреляли из окон бутинку с другой стороны улицы.

Стражи Эспрессо отметили, что машину обстреляли из травматического пистолета ночью якобы за неправильную парковку.

Водитель утром увидел это и вызвал следственно-оперативную группу.

ВИДЕО - "Информатор":