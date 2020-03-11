В КГГА пригрозили уголовной ответственностью за нарушение карантина
Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.
Поворозник отметил, что решение о введении ограничительных мероприятий в столице в связи с коронавирусом является обязательным для всех учреждений независимо от формы собственности.
"За нарушение будет административная или уголовная ответственность, контролировать будет полиция", - сказал он.
"Первое, что мы делаем, - закрываем дошкольные учебные заведения. Поэтому просьба к работодателям - по возможности сделать гибкий рабочий график для сотрудников с маленькими детьми. Также обеспечить безопасность продавцов", - добавил он.
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Поворозник подчеркнул, что планируется закупка и поставка до конца недели двух тест-систем в аэропорты Киева. Также планируется обеспечить столицу до конца недели 5 тыс. экспресс-тестами.
"Вчера у нас было 2,5 тыс. быстрых тестов на коронавирус. Мы делаем все возможное, чтобы до конца недели доставить в аэропорты две тест-машины", - сказал он, добавив, что тесты будут доступны только в медучреждениях.
- Напомним, Кличко ввел карантин в Киеве с 12 марта.
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