В центре Киева 14 марта проведут "Марш патриотов"

11 марта, 2020, 12:58

14 марта в Киеве состоится марш ветеранов российско-украинской войны, и они приглашают неравнодушных украинцев присоединиться

Об этом говорится в анонсе события в Facebook.

"14 марта - официальный День украинского добровольца. Мы, добровольцы, те, кто остановили московскую нечисть в то время, когда страна и армия были разграблены и находились на грани ликвидации, видим, как наши достижения снова уничтожаются. Поэтому призываем всех, для кого Украина - прежде всего, принять участие в Марше патриотов ко Дню добровольца. Приобщиться может каждый! Молебен по погибшим - в 10:00 на Михайловской площади, формирование колонн - 11:00 там же. Берите с собой флаги боевых подразделений и ваших волонтерских сообществ! " - говорится в сообщении.

В анонсе сообщается, что движение желающие пройдут через Майдан улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой и Аллеей Небесной Сотни.

"В рамках мероприятия мы передадим следующие требования к президенту Украины Кабинета министров, Верховной Раде:

1. Ни шагу назад! Ни отводу войск!

2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!

3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!

4. Нет - "Нормандии" без Крыма!

5. Россия должна заплатить за погромы на Донбассе и в Крыму!

6. Никаких выборов в ОРДЛО к восстановлению полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!

7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!

8. Уважение и социальные гарантии Украинский воину!

9. Стоп отомстить! Коллаборационистов и пропагандистам Кремля - тюрьмы! ", - говорится в сообщении.

Инициаторами мероприятия является Виктор Толочко, комбат батальона им. Кульчицкого 2014р.-2019р., Андрей Стемпицкий, командир ДУК "Правый сектор", Сергей Ильницкий, начальник штаба Украинской добровольческой армии, Юрий Береза, комбат батальона "Днепр-1", Андрей Тетерев, командир батальона "Миротворец", Игорь Мазур "Тополь "офицер 131-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, Игорь Лапин, командир штурмовой роты батальона ВСУ" Айдар ", Павел Белоус, доброволец 25-го батальона" Киевская Русь "и батальона« Гарпун »

Мирослав Гай, доброволец батальона им. Кульчицкого, Михаил Бондарь, доброволец батальона им. Кульчицкого, Тарас Ткалич, девяносто пятый десантно-штурмовая бригада ВСУ, Рустамом Якименко, батальон территориальной обороны "Киев-2", Евгений Дикий, батальон ВСУ "Айдар", Дмитрий Линько, командир батальона "Святая Мария", Сергей Пандрак, батальон " Айдар ", Алексей Петров, 37 омпб, Александр Погребиський, 95 ОДШБр Иван Костенко, 79 ДШБ, Глеб Бабич - 10 ОГШБр, Краснян Валерий" Барс "доброволец Покрышка Иван, батальон имени Кульчицкого, Сергей Бондарь, батальон« Гарпун ».