В Бельгии от коронавируса умер первый человек
11 марта, 2020, 11:28
Министр здравоохранения Бельгии Мэгги где Блок объявила в среду утром о первой смерти, связанной с коронавирусом
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Речь идет о 90-летнего пациента, по которым ухаживала сеть брюссельских клиник Iris-Sud.
"Несмотря на качество медицинской помощи, оказываемой медицинскими бригадами, 90-летний пациент умер", - подтвердила Мэгги где Блок.
В Бельгии состоянию на 10 марта было зафиксировано 267 случаев заражения коронавируса.
Напомним, по состоянию на утро 11 марта в мире зарегистрировано 119 132 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID - 19.
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