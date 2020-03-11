В Бахчисарае оккупанты обыскивают дома крымских татар
Об этом сообщает "Крымская солидарность" на странице в Facebook.
"Амета Сулейманова отвезли на обыск в магазин (он работает менеджером в магазине мобильной связи), протокол обыска он не подписал. В Амета и его брата - Айдер Сулейманова изъяли телефоны, подбросили литературу. Подбросили 2 новые книги, осторожно завернутые в обложки, на стол, где дети делали уроки ", - рассказала жена Сулейманова.
Обыски проходят с раннего утра среды у таких людей: Сейдамет Мустафаев - стример "Крымской солидарности" (Бахчисарай, 7 микройрайон, ул. Яшлик ', 17); Шукри Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко) Сейтумер Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко) Рустам Сейтмеметов (Бахчисарай, ул. Роза Люксембург, 37); Амет Сулейманов - активист "Крымской солидарности" (переулок Исторический, 3. Бахчисарай, старый город) Айдер Сулейманов - Бахчисарайский район, с. Холмовка, ул. Мира 1а) Сейтумер Сейтумеров - бывший активист "Крымской солидарности" Бахчисарай, ул. Речная, 77).
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-