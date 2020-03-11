В Бахчисарае оккупанты обыскивают дома крымских татар

11 марта, 2020, 08:59

В Бахчисарае в аннексированном Крыму проводят обыски минимум в семи крымских татар, некоторые из них причастны к "Крымской солидарности"

Об этом сообщает "Крымская солидарность" на странице в Facebook.

"Амета Сулейманова отвезли на обыск в магазин (он работает менеджером в магазине мобильной связи), протокол обыска он не подписал. В Амета и его брата - Айдер Сулейманова изъяли телефоны, подбросили литературу. Подбросили 2 новые книги, осторожно завернутые в обложки, на стол, где дети делали уроки ", - рассказала жена Сулейманова.