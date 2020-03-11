Укроборонпром избавится от 23 предприятий: передаст их на приватизацию и космическому агентству
11 марта, 2020, 16:34
Украинский государственный концерн "Укроборонпром" передаст 21 предприятие на приватизацию в Фонд государственного имущества, а еще два - Государственному космическому агентству
Такое решение приняли две недели назад, заявил глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс, передает агентство Интерфакс-Украина.
"Эти предприятия недействены, на них сейчас нет никакого производства, и они не будут делать ничего, что касается военного назначения. То есть передаем практически пустышки", - отметил он.
Абромавичус также заверил, что сейчас планов по приватизации "Антонова" нет. Он также добавил, что предприятие уже 3-4 года ничего не производит из-за того, что в самолетах около 60% комплектующих были российскими и сейчас идет процесс импортозамещения.
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