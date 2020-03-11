Тренер "Вольфсбурга" рассказал, боится ли коронавируса перед матчем с "Шахтером"
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
"Боюсь ли коронавируса? Не очень. Однако сейчас, конечно же, не лучшее время для посещения концертов и массовых мероприятий", - рассказал тренер.
Также Оливер Гласнер назвал лучшие стороны донецкого "Шахтера".
"Это индивидуальное мастерство, креативность, скорость атакующей линии. Очень организованная команда, футболисты с большим опытом выступлений в Лиге чемпионов, Лиге Европы и в национальной сборной. Однако, думаю, мы можем создать большую интенсивность, чем та, к которой соперник привык в чемпионате Украины. Будет сложный поединок ", - сказал специалист.
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" - "Шахтер" состоится завтра, 12 марта. Начало в 22:00.
- 11 марта стало известно, что Тарас Степаненко пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга".
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