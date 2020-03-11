Тренер "Вольфсбурга" рассказал, боится ли коронавируса перед матчем с "Шахтером"

11 марта, 2020, 20:45

Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер не боится коронавируса накануне матча Лиги Европы против "Шахтера"

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

"Боюсь ли коронавируса? Не очень. Однако сейчас, конечно же, не лучшее время для посещения концертов и массовых мероприятий", - рассказал тренер.

Также Оливер Гласнер назвал лучшие стороны донецкого "Шахтера".

"Это индивидуальное мастерство, креативность, скорость атакующей линии. Очень организованная команда, футболисты с большим опытом выступлений в Лиге чемпионов, Лиге Европы и в национальной сборной. Однако, думаю, мы можем создать большую интенсивность, чем та, к которой соперник привык в чемпионате Украины. Будет сложный поединок ", - сказал специалист.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" - "Шахтер" состоится завтра, 12 марта. Начало в 22:00.