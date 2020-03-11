Синоптик Наталья Диденко предупредила о постепенном похолодании
Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.
"Погода весенняя. В ближайшее время она опять же ожидается изменчивой, неоднородной. К концу недели ожидается постепенное снижение температуры воздуха. Снижение может быть не только до 0 градусов ночью, но и до минусов", - сообщила Диденко.
По словам синоптиков, 12 марта в Украине пройдут дожди в восточной части и местами на Западе, а температура воздуха удержится +11 ... + 17 ° C.
Ветер в западных и северных областях - порывистый, до сильного.
Метеоролог также отметила, что 12 марта практически везде в Украине будет тепло.
"В Киеве завтра порывистый ветер, без существенных осадков. Температура воздуха +12 ... + 13 градусов. Но в столице, как и в большинстве областей Украины, до конца недели температура воздуха будет постепенно снижаться", - сказала Диденко.
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