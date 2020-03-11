Совет Федерации РФ признал украинцев "носителями русского языка"

11 марта, 2020, 11:36

Российский совет Федерации одобрил закон о признании граждан Украины и Беларуси носителями русского языка без экзамена

Об этом сообщает ТАСС.

"Закон устанавливает, что украинцы и белорусы, которые свободно владеют русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования. Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее проживали на территории РФ или на территории, относилась к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ ", - говорится в тексте закона.

Читайте также: Россия решила упростить выдачу паспортов жителям Украины и Беларуси

В настоящее время иностранцы могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного профильной комиссией.

Этот статус дает человеку возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Закон в случае его подписания президентом РФ вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.