СБУ задержала боевика "ИГ" в Киеве

11 марта, 2020, 18:00

Служба безопасности Украины задержала в Киеве участника международной террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец нелегально прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях "ИГ".

На территории нашей страны он присоединился к одной из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц столицы. В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда г. Киева, задержанный будет находиться под стражей. В прокуратуре начата процедура его экстрадиции