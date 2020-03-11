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Espreso.tvОбществоСБУ задержала боевика "ИГ" в Киеве

СБУ задержала боевика "ИГ" в Киеве

Служба безопасности Украины задержала в Киеве участника международной террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец нелегально прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях "ИГ".

На территории нашей страны он присоединился к одной из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц столицы. В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда г. Киева, задержанный будет находиться под стражей. В прокуратуре начата процедура его экстрадиции

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