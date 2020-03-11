СБУ задержала боевика "ИГ" в Киеве
11 марта, 2020, 18:00
Служба безопасности Украины задержала в Киеве участника международной террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец нелегально прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях "ИГ".
На территории нашей страны он присоединился к одной из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц столицы. В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда г. Киева, задержанный будет находиться под стражей. В прокуратуре начата процедура его экстрадиции
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