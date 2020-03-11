Решение о 19% -ной ревальвации гривни имело крайне негативные последствия для экономики, - Яценюк

11 марта, 2020, 12:27

Я уважаю независимость НБУ, но это не может быть независимость от экономики, создание рабочих мест и от роста ВВП

Подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире "Радио НВ" 10 марта.

По словам лидера НФ, Национальный банк тогда "должен был сохранять стабильность денежной национальной единицы и очень умеренно реагировать на приток иностранной валюты".

Кроме того, НБУ должен "скупать всю валюту с рынка, чтобы максимально иметь подушку безопасности". Арсений Яценюк напомнил, что под его руководство правительству удалось уменьшить государственный долг страны на 6 млрд долларов - с 73 до 67. В то время как сегодня долги страны составляют уже более 83 млрд долларов. А золотовалютных резервов только более 20 млрд долларов.

"Как можно было просто так бездумно идти с точки зрения укрепления национальной денежной единицы, не понимая еще некоторых экономических элементов? Чем крепче валюта, тем меньше конкурентоспособность украинских товаров на внешнем рынке", - отметил Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас в торговом балансе "дыра в 10 млрд долларов": "На 10 млрд долларов мы покупаем импорта больше, чем продаем экспорта. Ну еще надо экономические параметры для того, чтобы понять, что если делать ревальвации, то по копеечке. И тогда вы удерживаете стабильность, скупает доллары с рынка и накапливаете ".