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Espreso.tvОбществоРазведение войск: Козак заявил, что в Минске договорились в течение недели определить новые участки

Разведение войск: Козак заявил, что в Минске договорились в течение недели определить новые участки

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились в течение недели определить новые участки разведения войск от линии соприкосновения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Козак заявил, что стороны договорились в течение недели определить новые участки разведения войск от линии соприкосновения.

Кроме того, Козак заявил, что стороны договорились о новых механизмах взаимодействия поиска политических решений по урегулированию конфликта.

  • 10 марта вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно нарушили режим тишины на участке разведения Богдановка-Петровское.
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