Разведение войск: Козак заявил, что в Минске договорились в течение недели определить новые участки

11 марта, 2020, 22:23

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились в течение недели определить новые участки разведения войск от линии соприкосновения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Козак заявил, что стороны договорились в течение недели определить новые участки разведения войск от линии соприкосновения.

Кроме того, Козак заявил, что стороны договорились о новых механизмах взаимодействия поиска политических решений по урегулированию конфликта.