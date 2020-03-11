"Скажется на уровне жизни каждого украинца": украинские экономисты обратились к Зеленскому и власти из-за вероятного кризиса

11 марта, 2020, 13:04

Украинская экономика находится на пороге серьезных испытаний, вызванных быстрым распространением коронавируса в мире и нестабильностью на мировых финансовых рынках. Последствия этого для украинцев критически зависят от скорости и профессионализма решений власти

Об этом говорится в открытом письме украинских ученых и специалистов в сфере экономики к президенту Зеленскому и Кабинету Министров Украины.

Еспресо.TV публикует обращение без изменений.

По текущим прогнозам мировая экономика может замедлиться до 1.5-2.0% после 3.0% роста в 2019 году. Но в случае пандемии рост в мире может полностью остановиться, как это было в 2009 году во время мирового финансового кризиса. В тот год украинская экономика сократилась на 15%, а гривна обесценилась на 37%.

Насколько пострадает украинская экономика в этот раз и как быстро будет восстанавливаться - будет зависеть от развития событий в мире и от действий украинской власти.

Ситуация в Украине осложняется пиковыми выплатами по внешнему государственному долгу и высокими потребностями в заимствованиях для финансирования бюджета. В этом году общие потребности в финансировании бюджета составляют $ 13 млрд. Похожие суммы следующего года. Суммарно - это практически весь золотовалютный запас страны. Внутренних ресурсов для покрытия нужд бюджета не хватит. Доступ к мировым финансовым рынкам пока отсутствует, и его восстановление трудно спрогнозировать.

Недавнее изменение правительства и освобождения Генерального прокурора без понятных и объективных оснований вызвали негативную реакцию инвестиционной и бизнес-сообщества.

Наибольшее беспокойство вызывает возможное сворачивание реформ, ограничения независимости НБУ и отказ от сотрудничества с МВФ. А непрогнозируемые кадровые решения увеличивают и без того высокий уровень неопределенности и повышают вероятность негативного сценария, безусловно скажется на уровне жизни каждого украинского гражданина.

Другой сценарий - проведение системных реформ и минимизация последствий внешнего шока. Для этого необходимы слаженные, быстрые и профессиональные действия всех ветвей власти при поддержке гражданского общества, бизнеса, экспертного сообщества и международных организаций.

Что необходимо сделать в первую очередь:

Возобновление сотрудничества с МВФ и другими международными кредиторами. Сегодня их помощь становится не просто нужной, а необходимой, чтобы удержать ситуацию под контролем и избежать дефолта. Подготовка стабилизационных мер для сдерживания возможного оттока депозитов и вывода капитала. Настройка социальной поддержки для защиты людей, которые будут временно нетрудоспособными или потеряют работу из-за возможного распространения вируса или сокращение производства в отдельных секторах. Безусловно, такая поддержка должна быть в рамках возможностей бюджета и распределяться прозрачно. Четкая и слаженная коммуникация со стороны Правительства, НБУ, Парламента и Президента.

Ситуация в мировой экономике ухудшается каждый день. Времени и ресурсов для популизма, эмоциональных решений и внутренней борьбы нет. Этот вопрос судеб миллионов украинских граждан ".

Сейчас под письмом подписались 154 человека, многие из которых - имеют отношение к экономике. В частности, среди них профессор в Департаменте экономики Университета Калифорнии в Беркли Юрий Городниченко, главный экономист Dragon Capital Елена Белан, главный экономист Минфина Александра Бетлий, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, директор по юридическим вопросам Нафтогаза Ярослав Теклюк, операционный директор ГП Прозорро. Продажи Дарья Марчак и другие.