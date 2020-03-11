"Ни один нормальный человек не пойдет на такие условия": Шабунин о назначении нового генпрокурора

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Честно говоря, не думаю, что дойдет до такого трэша. По крайней мере сейчас. Кто бы ни шел на эту должность, он должен быть готов: подписывать мох и болото. Например, идиотическое подозрение Порошенко; защищать Коломойского, например, по делам Привата и Укрнафты ", - написал Шабунин.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уволил Рябошапку из-за неготовности выполнять указанные пункты.

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"Исходя из описанного выше, фамилия будущего генерального не имеет значения: ни один нормальный человек не пойдет на такие условия", - отметил Шабунин.