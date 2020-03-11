"Европейская Солидарность" требует реакции президента, СБУ, руководства ВР и парламентских фракций на капитуляционный вояж ОПЗЖ в Москву
Об этом говорится в заявлении " Европейской солидарности ".
"Европейская Солидарность" расценивает эти действия как сознательную провокацию, публичное выражение неуважения ВСУ, семьям погибших и раненых, как подыгрывание агрессору и попытку отбелить его в глазах украинского общества. Мы выражаем свое неприятие политики ОПЗЖ и считаем, что прямые контакты с руководством страны-агрессора является предательством национальных интересов Украины.
Требуем от президента Зеленского публичной реакции на эти действия. Тем более, еще в сентябре он во время марафона с журналистами обещал предоставить обществу результаты расследований финансирования определенных прокремлевских проектов. Но, как видим, на практике сосредоточился на преследовании демократической оппозиции, тех, кто защищает территориальную целостность и суверенитет Украины.
Мы ждем немедленной реакции Службы безопасности Украины, и требуем от СБУ и ГБР немедленно начать расследование в отношении контактов представителей ОПЗЖ в российской власти, их допуска к информации, составляющей государственную тайну, и истинных намерений этих политиков в их так называемом диалоге с Москвой.
Требуем от руководства Верховной Рады Украины, а также всех депутатских фракций и групп дать свою политическую оценку этим событиям.
- Напомним, что сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович назвал свой визит в Москву вместе с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком и переговоры с депутатами Госдумы РФ "установлением мира".
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