"Европейская Солидарность" добилась поддержки правительством внеочередного заседания Рады по поводу эпидемии коронавируса и открытых заседаний Кабмина, - Геращенко
Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в сети Facebook .
"Победа. Нардепы от "Европейской Солидарности" Мария Ионова, Виктория Сюмар, Ахтем Чийгоз выразили возмущение закрытыми заседаниями правительства. Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал уже на следующем заседании отказаться от практики закрытых тайных заседаний и вернуться к открытым заседаниям Кабмина", - отметила Геращенко.
"Также правительство поддерживает инициативу "Европейской Солидарности" по внеочередному заседанию Верховной Рады для принятия неотложных вопросов по профилактике короновируса. Завтра на совещании у главы Верховной Рады будем требовать проведения этого заседания", - добавила она.
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