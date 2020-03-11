"Европейская Солидарность" добилась поддержки правительством внеочередного заседания Рады по поводу эпидемии коронавируса и открытых заседаний Кабмина, - Геращенко

11 марта, 2020, 15:24

Народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" добились поддержки правительством проведения внеочередного заседания Верховной Рады по поводу эпидемии коронавируса и отмены практики первого правительства Зеленского проводить заседания Кабинета министров в закрытом режиме

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в сети Facebook .

"Победа. Нардепы от "Европейской Солидарности" Мария Ионова, Виктория Сюмар, Ахтем Чийгоз выразили возмущение закрытыми заседаниями правительства. Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал уже на следующем заседании отказаться от практики закрытых тайных заседаний и вернуться к открытым заседаниям Кабмина", - отметила Геращенко.

"Также правительство поддерживает инициативу "Европейской Солидарности" по внеочередному заседанию Верховной Рады для принятия неотложных вопросов по профилактике короновируса. Завтра на совещании у главы Верховной Рады будем требовать проведения этого заседания", - добавила она.