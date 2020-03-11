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Espreso.tvОбщество"Быстро переобуваться" не умела никогда, - Шуляк подала в отставку с должности представителя Кабмина в Раде

"Быстро переобуваться" не умела никогда, - Шуляк подала в отставку с должности представителя Кабмина в Раде


фото: Гордон
11 марта представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк написала заявление об увольнении в адрес нового премьер-министра Дениса Шмигаля

Об этом представитель Кабмина в ВР сообщила в Facebook.

"Признаюсь откровенно:" быстро переобуваться "не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад, другие правительственные программы и идеи. И дело не в том, что новый Кабмин хуже чем прошлый. Новому правительству надо комуникационщик, который быстро и качественно вникнет в ход всех дел ", - написала Шуляк.

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Она отметила, что с бывшим премьер-министром Алексеем Гончаруком работала задолго до его назначения на эту должность в Офисе. эффективного регулирования.

"Именно поэтому в ноябре прошлого года я быстро" включилась "в процесс. Сейчас я не уверена, что смогу повторить этот опыт. А работать без понимания не хочу и не имею морального права", - добавила Елена Шуляк.

  • Напомним, Елена Шуляк начала работать представительницей правительства в Верховной Раде после отставки с этого поста Ирины Верещук 15 ноября
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