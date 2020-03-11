ПРЯМОЙ ЭФИР: Виктор Трегубов в стриме на Эспрессо с Сергеем Руденко
11 марта, 2020, 14:17
Смотрите с 14:00
Сопредседатель партии "Демократическая Топор" и журналист Виктор Трегубов в стриме на странице "Эспрессо" в Facebook .
Говорим о политической составляющей темы коронавируса в Украине, местные выборы и будущее Владимира Зеленского.
Оставляйте свои вопросы здесь . Лучшие из них будут адресованы политику во время эфира.
Ведущий трансляции - Сергей Руденко. Не пропустите!
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