ПРЯМОЙ ЭФИР: Виктор Трегубов в стриме на Эспрессо с Сергеем Руденко

11 марта, 2020, 14:17

Смотрите с 14:00

Сопредседатель партии "Демократическая Топор" и журналист Виктор Трегубов в стриме на странице "Эспрессо" в Facebook .

Говорим о политической составляющей темы коронавируса в Украине, местные выборы и будущее Владимира Зеленского.

Оставляйте свои вопросы здесь . Лучшие из них будут адресованы политику во время эфира.

Ведущий трансляции - Сергей Руденко. Не пропустите!