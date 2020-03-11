Правительство уволило создателя Prozorro с должности главы Нацагентства по вопросам госслужбы

11 марта, 2020, 16:03

Кабинет Министров уволил Александра Стародубцева с должности главы Национального агентства по вопросам государственной службы

Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дениса Шмышаля от 10 марта.

Отмечается, что уволили его в соответствии с частью 1 статьи 871 закона "О государственной службе". Среди оснований для увольнения в статье прописано сокращение штата госслужащих, а также ликвидация или реорганизация госоргана.

Исполнение обязанностей главы агентства временно положили на первого заместителя Стародубцева Владимира Куприя.

Отметим, Александр Стародубцев был одним из создателей электронной системы Prozorro. С марта 2015 года до августа 2017 года руководил департаментом госзакупок Минэкономразвития. Глава Национального агентства по вопросам государственной службы с 8 ноября 2019 года.