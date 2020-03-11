 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство уволило создателя Prozorro с должности главы Нацагентства по вопросам госслужбы

Правительство уволило создателя Prozorro с должности главы Нацагентства по вопросам госслужбы

Кабинет Министров уволил Александра Стародубцева с должности главы Национального агентства по вопросам государственной службы

Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дениса Шмышаля от 10 марта.

Отмечается, что уволили его в соответствии с частью 1 статьи 871 закона "О государственной службе". Среди оснований для увольнения в статье прописано сокращение штата госслужащих, а также ликвидация или реорганизация госоргана.

Исполнение обязанностей главы агентства временно положили на первого заместителя Стародубцева Владимира Куприя.

Отметим, Александр Стародубцев был одним из создателей электронной системы Prozorro. С марта 2015 года до августа 2017 года руководил департаментом госзакупок Минэкономразвития. Глава Национального агентства по вопросам государственной службы с 8 ноября 2019 года.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 марта, 2020 среда

больше новостей

11 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать