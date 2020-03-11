Последний временный госпиталь в Ухане закрыли из-за спада эпидемии коронавируса
Об этом сообщает китайский портал Sina.
Речь идет о госпитале "Фанцан" в районе Учан: из него выписали последнюю группу пациентов - 49 человек.
Временный госпиталь "Фанцан" был специально развернут в экстренном порядке на территории спортивного комплекса в городе Ухань для лечения пациентов с коронавирусом. Он начал работать 5 февраля 2020 г.
Таким образом, в Ухане прекратили работу все временные больницы, специально открытые для лечения зараженных коронавирусом COVID-19.
Ситуация с коронавирусом в Ухане постепенно улучшается, регистрируется все меньше случаев заболевания, отмечают китайские СМИ. В связи с этим власти провинции Хубэй сняли некоторые ограничения, принятые во время карантина. Например, общественный транспорт и некоторые предприятия возвращаются к нормальному режиму работы. Однако выезжать за пределы провинции Хубэй пока по-прежнему запрещено.
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