Поп-группа "Время и Стекло" объявил о завершении карьеры

11 марта, 2020, 17:25

Популярная украинская группа "Время и Стекло" объявила о прекращении своего существования

На официальном YouTube-канале группы было опубликовано видео, в котором Надя Дорофеева и Позитив объявили дату своего последнего концерта и рассказали о причинах такого непростого решения.

"В этом году нашей группе 10 лет. Мы чувствуем, что отдались на 100% и сделали максимально все как "Время и Стекло". Как люди, которые всегда любили дарить радость, эпатировать, делать новое - мы всеми клеточками души чувствуем, что готовы к новому этапу. Спасибо, что прошли с нами этот прекрасный 10-летний период жизни. Все это делалось для вас, вместе с вами и благодаря вам", - отметила Надя.

Позитив, в свою очередь, заявил, что они продолжают дружить и работать вместе.

"Мы продолжаем свой путь. Мы работаем вместе. Мы дружим. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность и индивидуальность продолжит свой путь", - отметил Алексей Позитив.

Сейчас группа отправляется в свой прощальный тур, который завершится большим концертом в Киеве.

Также в видео Надя и Позитив признались, чем для них является "Время и Стекло". Так, по словам Дорофеевой, для нее это не история Золушки.

"Время и Стекло" - это судьба, большое счастье, кайф, трудности... Это вовсе не история Золушки, это история большого труда и характера, большой любви и огромной веры всей нашей команды ", - призналась певица.

А для Алексея проект стал реализацией всего, о чем он мечтал.

"Для меня "Время и Стекло" - это путешествие. Реализация того, что я хотел сделать в творческом плане, что я хотел сделать на сцене, и у меня появился лучший партнер - Надя Дорофеева", - заявил музыкант.