Переговоры по обмену пленными между Украиной и Россией проведут по видеосвязи из-за коронавируса
11 марта, 2020, 13:56
Обсуждение обмена пленными на Донбассе, запланированное на 11 марта, пройдет в формате видеоконференции, из-за коронавируса
Об этом сообщает " Слово и Дело " со ссылкой на российские СМИ.
Российские СМИ ссылаются на "представителя ЛНР" Родиона Мельника.
"Переговоры об обмене пленными пройдут в формате видеоконференции. По просьбе координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриша обсуждение вопроса обмена пленными будет идти с помощью видеосвязи, - написал он в телеграмм-канале. - Причина - карантинные мероприятия в Европе из-за коронавируса" , - заявил представитель террористов.
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Об изменении формата работы трех других подгрупп или Контактной группы не сообщается.
- Напомним, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары могут отказаться от "обмена на бандитов"
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