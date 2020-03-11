Переговоры по обмену пленными между Украиной и Россией проведут по видеосвязи из-за коронавируса

11 марта, 2020, 13:56

Обсуждение обмена пленными на Донбассе, запланированное на 11 марта, пройдет в формате видеоконференции, из-за коронавируса

Об этом сообщает " Слово и Дело " со ссылкой на российские СМИ.

Российские СМИ ссылаются на "представителя ЛНР" Родиона Мельника.

"Переговоры об обмене пленными пройдут в формате видеоконференции. По просьбе координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриша обсуждение вопроса обмена пленными будет идти с помощью видеосвязи, - написал он в телеграмм-канале. - Причина - карантинные мероприятия в Европе из-за коронавируса" , - заявил представитель террористов.

Читайте также: Обмен пленными украинская сторона включила в список 86 крымских татар

Об изменении формата работы трех других подгрупп или Контактной группы не сообщается.