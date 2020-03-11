Ориентация на Европу - это якорь, который может помочь устоять в мировом экономическом шторме, - эксперт

11 марта, 2020, 12:23

Зависимость от спекулятивного капитала является "ахиллесовой пятой" современной Украины в условиях мирового кризиса

"Такая экономическая модель очень неустойчива, ведь спекулянты, как Фигаро, сегодня здесь, а завтра там", - заявил в комментарии Еспресо политический эксперт Тарас Загородний.

В то же время он обратил внимание и на положительные моменты. Так, по его словам, экспорт нашей экономики сейчас в основном ориентирован на ЕС (даже деньги гастарбайтеров оттуда), а это значительно более стабильный якорь в шторме, чем посконные рынки России, как это было во время предыдущего кризиса в 2008 году.