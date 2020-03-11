Оккупанты трижды обстреляли участок разведения в Петровском, подразделения ООС не ответили

11 марта, 2020, 08:35

10 марта вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно нарушили режим тишины на участке разведения Богдановка-Петровское

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник трижды открывал провокационные обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе участка разведения №3 Богдановка - Петровское. Подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Также 10 марта российский оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. Двое военных погибли, восемь получили ранения.

Всего за сутки погибли трое украинских военных , 9 - ранены.

Как сообщили в штабе ООС, после нападения на украинский грузовик от ответного огня погибли три оккупантов .