 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупанты трижды обстреляли участок разведения в Петровском, подразделения ООС не ответили

Оккупанты трижды обстреляли участок разведения в Петровском, подразделения ООС не ответили

10 марта вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно нарушили режим тишины на участке разведения Богдановка-Петровское

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник трижды открывал провокационные обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе участка разведения №3 Богдановка - Петровское. Подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Также 10 марта российский оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. Двое военных погибли, восемь получили ранения.

Всего за сутки погибли трое украинских военных , 9 - ранены.

Как сообщили в штабе ООС, после нападения на украинский грузовик от ответного огня погибли три оккупантов .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 марта, 2020 среда

10 марта, 2020 вторник

больше новостей

11 марта, 2020 среда

10 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать