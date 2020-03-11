Оккупанты обстреляли школу в Марьинке

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Слишком громкий режим" тишины "устроили российско-оккупационные войска мирным жителям Марьинки в Донецкой области - персонала и воспитанникам общеобразовательной школы № 2 этого города", - говорится в сообщении.

Как отметили офицеры одной из групп гражданско - военного сотрудничества из состава Объединенных сил, в районе обстрела также находилась указанная школа. В смертельной опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок и дети младших классов, остались в группе продленного дня. Персонал учебного заведения оперативно эвакуировал юных жителей Донбасса в бомбоубежище этой же школы.

По завершении обстрела работники Национальной полиции вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам. Погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет.

Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что Вооруженные Силы Украины будут открывать огонь по противнику в случае, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителей.