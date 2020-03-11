Ограничения массовых мероприятий и закрытие учебных заведений: в КГГА рассказали, как будет осуществляться карантин в Киеве

11 марта, 2020, 17:15

В КГГА рекомендуют не проводить массовых мероприятий численностью в более 60 человек. Метрополитен и маршрутки будут работать в обычном режиме во время карантина

Об этом рассказал секретарь КГГА Владимир Прокопов во включении в эфир телепрограммы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко, передает Еспресо.TV.

"Важная информация для всех киевлян. В Киеве не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. В Киеве нет эпидемии. Все меры, которые предпринимаются, для того чтобы этой эпидемии не было", - отметил Прокопов.

Он добавил, что это касается массовых собраний, имеющих более 60 человек.

"Рекомендуем воздержаться от участия в таких собраниях. Это, возможно, не касается заведений общественного питания. Но точно касается кинотеатров, мероприятий, концертов и всего остального. Это решение Комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, которое является обязательным для выполнения всеми хозяйствующими субъектами в Киеве. Решение - запретить", - заявил секретарь КГГА.

"Ни в коем случае не будут закрываться магазины или заведения общественного питания", - подчеркнул он.

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"Что будет работать? Будет ли работать общественный транспорт. Будут ли работать торговые центры, с ограничениями, которые касаются кинотеатров. Будут работать ли железнодорожные вокзалы. Будут ли работать аэропорты. Будут ли работать заведения общественного питания. Что не будет работать? Не будут работать детские сады и образовательные учреждения. Не будут проходить никакие массовые мероприятия. Не будут работать развлекательные центры и кинотеатры", - пояснил Прокопов.