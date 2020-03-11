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Espreso.tvОбществоНовый министр обороны уволил из ВМС каперанга, который отвечал за евроатлантическую интеграцию флота

Новый министр обороны уволил из ВМС каперанга, который отвечал за евроатлантическую интеграцию флота

Министр обороны Андрей Таран уволил бывшего заместителя начальника штаба ВМС Украины по евроинтеграции, капитана первого ранга Андрея Рыженко

Об этом сообщает "Думская".

Издание отмечает, что Рыженко был помощником бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

Приказ об увольнении с должности и отправке в резерв командования был подписан 5 марта.

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Каперанг Рыженко известен как один из самых образованных и грамотных офицеров Военно-морских сил. Помимо прочего, он один из самых активных сторонников концепции "москитного флота" в украинских Военно-морских силах.

По словам журналистов, во многом благодаря каперангу Рыженко наша страна сумела получить от США патрульные катера типа Island.

С партнерами по Альянсу сейчас обсуждается еще несколько проектов по перевооружению Военно-морских сил. Увольнение каперанга может поставить крест на некоторых из них.

  • Напомним, Верховная Рада назначила министром обороны Андрея Тарана 4 марта.
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