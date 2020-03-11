Некоторые наши политики заботятся об уменьшении употребления украинского языка, - Княжицкий о заявлении Разумкова по пересмотру языкового закона

11 марта, 2020, 09:51

Ни один из законов об изменениях в "Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не проходил рассмотрение в профильном комитете Рады

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.

"Уважаемый господин Разумков !!! Вы ошибаетесь. Ни один из законов об изменениях в Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного комитет не проходил. И это логично, потому что сам закон на рассмотрении в КС. Зато комитет ждет от правительства Закона о языках нацменьшинств, как это и предусмотрено в Законе о государственном языке ", - написал Княжицкий.

Княжицкий считает, что украинцы не допустят унижение статуса украинского языка.

"Некоторые наши политики заботятся не о защите национальных меньшинств, а об уменьшении употребления украинского языка", - добавил народный депутат.