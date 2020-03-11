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Espreso.tvОбществоНекоторые наши политики заботятся об уменьшении употребления украинского языка, - Княжицкий о заявлении Разумкова по пересмотру языкового закона

Некоторые наши политики заботятся об уменьшении употребления украинского языка, - Княжицкий о заявлении Разумкова по пересмотру языкового закона

Ни один из законов об изменениях в "Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не проходил рассмотрение в профильном комитете Рады

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.

"Уважаемый господин Разумков !!! Вы ошибаетесь. Ни один из законов об изменениях в Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного комитет не проходил. И это логично, потому что сам закон на рассмотрении в КС. Зато комитет ждет от правительства Закона о языках нацменьшинств, как это и предусмотрено в Законе о государственном языке ", - написал Княжицкий.

Княжицкий считает, что украинцы не допустят унижение статуса украинского языка.

"Некоторые наши политики заботятся не о защите национальных меньшинств, а об уменьшении употребления украинского языка", - добавил народный депутат.

  • Напомним, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков допускает возможность пересмотра языкового закона в парламенте. Он заявил, что один законопроект по этому вопросу уже отправлен в профильный комитет.
  • Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года. 16 мая 2019 закон был опубликован "Голос Украины". Закон вступил в силу 16 июля 2019 через два месяца со дня его опубликования.
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