На заседании правительства у депутатов забрали телефоны, - Сюмар

11 марта, 2020, 11:29

На заседании правительства по коронавирусу впервые у депутатов забрали телефоны

Об этом сообщает депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар на странице в Facebook.

"На заседании правительства, где главный вопрос - короновирус, впервые у депутатов забрали телефоны ... очередной шаг к" прозрачности "после запрета журналистам присутствовать", - написала Сюмар.

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