На заседании правительства у депутатов забрали телефоны, - Сюмар
11 марта, 2020, 11:29
На заседании правительства по коронавирусу впервые у депутатов забрали телефоны
Об этом сообщает депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар на странице в Facebook.
"На заседании правительства, где главный вопрос - короновирус, впервые у депутатов забрали телефоны ... очередной шаг к" прозрачности "после запрета журналистам присутствовать", - написала Сюмар.
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Также премьер инициирует внеочередную сессию именно для принятия нового закона о "санитарно-эпидемиологических мероприятиях" за польским и итальянским образцом, заявила Сюмар.
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