 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа заседании правительства у депутатов забрали телефоны, - Сюмар

На заседании правительства у депутатов забрали телефоны, - Сюмар


фото: nfront.org
На заседании правительства по коронавирусу впервые у депутатов забрали телефоны

Об этом сообщает депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар на странице в Facebook.

"На заседании правительства, где главный вопрос - короновирус, впервые у депутатов забрали телефоны ... очередной шаг к" прозрачности "после запрета журналистам присутствовать", - написала Сюмар.

Читайте также: Кабмин может ввести карантин по всей Украине .

Также премьер инициирует внеочередную сессию именно для принятия нового закона о "санитарно-эпидемиологических мероприятиях" за польским и итальянским образцом, заявила Сюмар.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 марта, 2020 среда

больше новостей

11 марта, 2020 среда

10 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать