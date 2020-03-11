На КПВВ "Майорское" в зоне ООС умерла пожилая женщина

11 марта, 2020, 17:46

На контрольно-пропускном пункте "Майорское" 11 марта умерла женщина

Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в Facebook.

"Только что мне сообщили, что в 16:05 на КПВВ "Майорское" умерла женщина 1953 г.р., гражданка Украины", - написал он.

Женщина переходила контрольно-пропускной пункт. В 15:30 ей стало плохо, она потеряла сознание. Медики из бригады скорой помощи, пытались ей помочь и проводили реанимационные действия, но спасти женщину не удалось.