Министры отказались от премий до конца года, - Шмыгаль

11 марта, 2020, 17:58

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что министры нового украинского правительства отказались от своих премий до конца этого года

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Министры отказались от своих премий до конца года", - сказал вн.

Вопрос премий министров будет рассматриваться по итогам года, добавил премьер.

"Остается заработная плата, которая, как было принято, не должна превышать пяти средних зарплат. Остаются надбавки, определенные законом. Надбавка за интенсивность не может превышать 30% - такое ограничение также принято", - отметил Шмыгаль.