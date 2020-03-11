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Espreso.tvОбществоМинсельхоз США прогнозирует рост экспорта кукурузы из Украины

Минсельхоз США прогнозирует рост экспорта кукурузы из Украины

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует увеличение на 1 млн тонн экспорта кукурузы из Украины в текущем маркетинговом году

Об этом говорится в докладе за март 2020 года, обнародованном на официальном сайте американского министерства, передает Укринформ.

В графике прогнозов на 2019/2020 маркетинговый год, который завершается в последний день июня, говорится, в частности, что экспорт кукурузы из Украины ожидается на уровне 32 млн тонн. По сравнению с прогнозом за февраль, где было указано 31 млн тонн, этот показатель повысился.

В то же время прогноз производства кукурузы в Украине остается на уровне 35,8 млн тонн в текущем маркетинговом году.

Украина по объемам экспорта кукурузы находится на уровне таких стран, как Бразилия (36 млн тонн) и Аргентина (33,5 млн тонн).

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