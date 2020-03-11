Меркель о коронавирусе: закрытие границ - не выход, надо реагировать, как во времена финансового и банковского кризисов

11 марта, 2020, 17:52

Страны Европы должны совместно и скоординировано противостоять вспышке коронавируса и его экономическим последствиям

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 11 марта на брифинге в Берлине, сообщает Укринформ.

"Вирус пришел в Европу, он здесь, мы все должны это понимать... Но это не значит, что мы в Европе должны закрываться друг от друга. Это значит, что надо найти путь, как с этим справиться", - сказала Меркель.

Она подчеркнула, что "закрытие границ не является адекватным ответом на вызовы".

Меркель убеждена, что в нынешней ситуации Европе нужно реагировать гибко и действовать скоординировано, как во времена финансового и банковского кризисов. Надо, в частности, начать диалог с целью минимизации экономических потерь.

По словам канцлера, правительство Германии действовало быстро: оно будет оказывать поддержку ликвидности для компаний, в частности, через государственный банк развития KfW.

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Однако, по ее словам, главное сейчас "не перегрузить систему здравоохранения", поэтому необходимо замедлить распространение вируса и выиграть время.

"Не имеет значения, что мы делаем, все это не зря", - подчеркнула Меркель.