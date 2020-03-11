Лига чемпионов: "Лейпциг" разгромил прошлогоднего финалиста и сенсационно вышел в четвертьфинал турнира
11 марта, 2020, 00:20
Во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" разгромил английский "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал турнира
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Дублем в матче отметился Марсель Забитцер, который забил на 10-й и 21-й минуте. На 87-й минуте вместо австрийца на поле вышел Эмиль Форсберг, для того чтобы забить третий гол в матче шведу понадобилось несколько секунд. Счет 3: 0, далее следует "Лейпциг".
Матчи четвертьфинала пройдут 7 и 14 апреля.
Лига чемпионов
1/8 финала, 2-й матч
10 марта
"Лейпциг" (Германия) - Тоттенхэм "(Англия) 3:0
Голы: Забитцер, 10, 21, Форсберг, 87
- 10 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский "Аталанта" победила испанскую "Валенсию" , и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал.
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