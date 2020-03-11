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Espreso.tvОбществоКСУ признал неконституционным сокращение судей Верховного суда с 200 до 100 и уменьшение их зарплат, - СМИ

КСУ признал неконституционным сокращение судей Верховного суда с 200 до 100 и уменьшение их зарплат, - СМИ

Конституционный суд признал неконституционными положения закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления", который предусматривал сокращение численности судей Верховного суда с 200 до 100 и уменьшение их зарплат до 55 прожиточных минимумов

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в суде.

"Конституционный суд признал неконституционным сокращение судей Верховного суда с 200 до 100 и уменьшение их зарплат", - сказал собеседник издания.

Закон, в котором речь идет, в частности, о сокращении Верховного суда до 100 судей и уменьшении их окладов с 75 до 55 прожиточных минимумов, Рада приняла 16 октября 2019 г.

Документ также предусматривает создание Высшим советом правосудия комиссии по вопросам добропорядочности и этики, который должен обеспечить соблюдение членами ВРП и ВККС критериев добропорядочности и профессиональной этики.

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