КСУ признал неконституционным сокращение судей Верховного суда с 200 до 100 и уменьшение их зарплат, - СМИ

11 марта, 2020, 20:24

Конституционный суд признал неконституционными положения закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления", который предусматривал сокращение численности судей Верховного суда с 200 до 100 и уменьшение их зарплат до 55 прожиточных минимумов

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в суде.

"Конституционный суд признал неконституционным сокращение судей Верховного суда с 200 до 100 и уменьшение их зарплат", - сказал собеседник издания.

Закон, в котором речь идет, в частности, о сокращении Верховного суда до 100 судей и уменьшении их окладов с 75 до 55 прожиточных минимумов, Рада приняла 16 октября 2019 г.

Документ также предусматривает создание Высшим советом правосудия комиссии по вопросам добропорядочности и этики, который должен обеспечить соблюдение членами ВРП и ВККС критериев добропорядочности и профессиональной этики.