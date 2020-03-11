Коронавирус в Украине: из "Борисполя" в больницу доставили китаянку с подозрением на инфицирование
11 марта, 2020, 16:27
В аэропорту "Борисполь" у женщины обнаружили симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусом
Об этом hromadske сообщили в Александрийской клинической больнице Киева, куда доставили женщину.
Женщина - гражданка Китая.
"Пилот самолета сообщил, что на борту гражданке Китая стало плохо. Эту информацию передали дальше", - сказала заведующая первым инфекционным отделением больницы Татьяна Гайнутдинова
Откуда именно прилетела женщина, не сообщается.
- Во всех торгово-развлекательных центрах Киева с 12 марта будут работать специальные бригады по выявлению коронавируса.
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