Коронавирус в Украине: в ТРЦ Киева спецбригады будут проверять людей
Об этом на брифинге КГГА сообщил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан, передает Еспресо.TV.
"Что касается торговых центров, есть четкие алгоритмы действий работников, которые должны соблюдать сами субъекты хозяйствования. В каждом ТЦ завтра будут работать бригады, будут осматривать людей. При необходимости проводить замер температуры, если она будет повышена - рекомендовать обратиться за медицинской помощью ", - сказал он.
Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник добавил, что город подготовил ряд заведений.
"Город подготовило 7 больничных заведений: 3 взрослых, 3 детских и 1 для беременных. Вчера к концу дня мы имели 2,5 тыс. тест-систем. Они есть в этих больницах. Мы делаем все возможное, чтобы получить две тест-машины, которые мы обещали поставить в аэропорту "Борисполь" и аэропорту имени Сикорского. По необходимости будем докупать эти тесты. Их до конца недели будет 5000", - сказал он.
Паровозник добавил, что учебный процесс будет проводиться дистанционно.
"Мы договорились с региональным центром внешнего оценивания, что пробные тесты, которые должны состояться в конце марта мы проведем после того, как ситуация будет в норме. Это будет в апреле", - добавил он.
Также он сказал, что транспорт будет работать, как обычно.
"Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. На сегодня два раза в сутки обрабатывается общественный транспорт. Для мероприятий на свежем воздухе запретов на сегодняшний день нет", - подытожил Поворозник.
- Кабмин предложил введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек.
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