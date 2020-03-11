Коронавирус в Украине: в ТРЦ Киева спецбригады будут проверять людей

11 марта, 2020, 15:22

Во всех торгово-развлекательных центрах Киева с 12 марта будут работать специальные бригады по выявлению коронавируса

Об этом на брифинге КГГА сообщил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан, передает Еспресо.TV.

"Что касается торговых центров, есть четкие алгоритмы действий работников, которые должны соблюдать сами субъекты хозяйствования. В каждом ТЦ завтра будут работать бригады, будут осматривать людей. При необходимости проводить замер температуры, если она будет повышена - рекомендовать обратиться за медицинской помощью ", - сказал он.

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник добавил, что город подготовил ряд заведений.

"Город подготовило 7 больничных заведений: 3 взрослых, 3 детских и 1 для беременных. Вчера к концу дня мы имели 2,5 тыс. тест-систем. Они есть в этих больницах. Мы делаем все возможное, чтобы получить две тест-машины, которые мы обещали поставить в аэропорту "Борисполь" и аэропорту имени Сикорского. По необходимости будем докупать эти тесты. Их до конца недели будет 5000", - сказал он.

Паровозник добавил, что учебный процесс будет проводиться дистанционно.

"Мы договорились с региональным центром внешнего оценивания, что пробные тесты, которые должны состояться в конце марта мы проведем после того, как ситуация будет в норме. Это будет в апреле", - добавил он.

Также он сказал, что транспорт будет работать, как обычно.

"Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. На сегодня два раза в сутки обрабатывается общественный транспорт. Для мероприятий на свежем воздухе запретов на сегодняшний день нет", - подытожил Поворозник.