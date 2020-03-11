Комментарий Меркель о коронавирусе может вызвать панику, - премьер Чехии

11 марта, 2020, 18:24

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что комментарий канцлера Ангелы Мекрель о масштабах распространения коронавируса в Германии может вызвать панику

"Я не хочу комментировать ситуацию в Германии, но думаю, что такие заявления вызывают панику. В любом случае, мы (в Чехии, - ред.) приняли меры, чтобы подобный сценарий даже не рассматривался", - цитирует Бабиша Reuters.

11 марта канцлер Меркель заявила, что, по оценкам экспертов, коронавирусом могут заразиться от 60 до 70% населения Германии.

По состоянию на 11 марта в Германии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три человека.

В Чехии зарегистрировано 67 случаев инфицирования COVID-19.

В мире зарегистрировано более 111 600 случаев заражения коронавирусом нового типа, из которых более 4000 - летальные. В Европе эпицентром распространения заболевания является Италия.