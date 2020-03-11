 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКомментарий Меркель о коронавирусе может вызвать панику, - премьер Чехии

Комментарий Меркель о коронавирусе может вызвать панику, - премьер Чехии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что комментарий канцлера Ангелы Мекрель о масштабах распространения коронавируса в Германии может вызвать панику

"Я не хочу комментировать ситуацию в Германии, но думаю, что такие заявления вызывают панику. В любом случае, мы (в Чехии, - ред.) приняли меры, чтобы подобный сценарий даже не рассматривался", - цитирует Бабиша Reuters.

11 марта канцлер Меркель заявила, что, по оценкам экспертов, коронавирусом могут заразиться от 60 до 70% населения Германии.

По состоянию на 11 марта в Германии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три человека.

В Чехии зарегистрировано 67 случаев инфицирования COVID-19.

В мире зарегистрировано более 111 600 случаев заражения коронавирусом нового типа, из которых более 4000 - летальные. В Европе эпицентром распространения заболевания является Италия.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 марта, 2020 среда

больше новостей

11 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать