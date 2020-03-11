Кернес заявил, что школы и детсады Харькова не будут закрывать на карантин

11 марта, 2020, 19:39

Мэр Харькова Геннадий Кернес уточнил, к каким мерам прибегнет город в рамках карантина в связи с распространением коронавируса, однако заверил, что школы не будут закрывать

Об этом он написал в Telegram.

Кернес отметил, что также вводятся ограничения на массовые мероприятия.

"С завтрашнего дня и на три ближайшие недели повседневную жизнь Харькова ждут изменения. Будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шопинг-моллах. Спортивные мероприятия тоже пока подождут лучших времен. А для неспортивных - иначе они называются массовыми - вводится ограничение на количество участников до 60 человек ", - написал мэр города.

Также Кернес объяснил причины, почему не будут закрывать школы и детские сады.

"Теперь немного подробнее о том, почему не закрываем сады и школы. Причина первая - за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваемости ОРВИ в школах. Причина вторая - куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина, совершенно непонятно, и для многих из них это время становится тяжелым испытанием ", - пояснил он.

Вместе с тем, по словам Кернеса, для средне- и старшеклассников будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. Утром дети будут проходить медицинский осмотр, а сами школы будут дополнительно дезинфицировать.

"Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше в ближайшее время пересидеть дома, руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, кстати, скоро каникулы - с 23-го по 29 марта", - говорится в сообщении.

Другие меры, включая изменения в работе транспорта, не будет.