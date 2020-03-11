 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКернес заявил, что школы и детсады Харькова не будут закрывать на карантин

Кернес заявил, что школы и детсады Харькова не будут закрывать на карантин

Мэр Харькова Геннадий Кернес уточнил, к каким мерам прибегнет город в рамках карантина в связи с распространением коронавируса, однако заверил, что школы не будут закрывать

Об этом он написал в Telegram.

Кернес отметил, что также вводятся ограничения на массовые мероприятия.

"С завтрашнего дня и на три ближайшие недели повседневную жизнь Харькова ждут изменения. Будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шопинг-моллах. Спортивные мероприятия тоже пока подождут лучших времен. А для неспортивных - иначе они называются массовыми - вводится ограничение на количество участников до 60 человек ", - написал мэр города.

Также Кернес объяснил причины, почему не будут закрывать школы и детские сады.

"Теперь немного подробнее о том, почему не закрываем сады и школы. Причина первая - за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваемости ОРВИ в школах. Причина вторая - куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина, совершенно непонятно, и для многих из них это время становится тяжелым испытанием ", - пояснил он.

Вместе с тем, по словам Кернеса, для средне- и старшеклассников будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. Утром дети будут проходить медицинский осмотр, а сами школы будут дополнительно дезинфицировать.

"Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше в ближайшее время пересидеть дома, руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, кстати, скоро каникулы - с 23-го по 29 марта", - говорится в сообщении.

Другие меры, включая изменения в работе транспорта, не будет.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 марта, 2020 среда

больше новостей

11 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать