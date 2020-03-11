Госдума окончательно приняла обнуление президентских сроков Путина

11 марта, 2020, 13:41

Нижняя палата российского парламента одобрила в третьем, окончательном чтении поправки в Конституцию, в том числе, позволяющие "обнулить" президентские сроки Владимира Путина

Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

"Депутаты Государственной думы на пленарном заседании в среду, 11 марта, приняли в третьем, окончательном чтении проект закона РФ о поправке к Конституции РФ" О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти ". Он был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным», - говорится в сообщении.

За поправки проголосовали 383 депутата, против - ни одного, воздержались 43 парламентария.

Ко второму чтению, которое прошло 10 марта, было внесено около 390 поправок.

О планах внести поправки в Конституцию Владимир Путин объявил в середине января в послании Федеральному собранию. Предполагалось, что поправки обеспечат "больше баланс между ветвями власти".

После того, как поправки одобрит верхняя палата парламента, предполагается провести всероссийское голосования. Оно запланировано на 22 апреля.

Как сообщалось, 10 марта перед вторым чтением поправок в Конституцию депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила, чтобы для действующего президента после вступления в силу новой редакции Основного закона обнулились президентских срока. Путин согласился при условии, что эту поправку примет Конституционный суд.