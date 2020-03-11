Госдолг с начала года вырос на 2,6%, - Счетная палата

11 марта, 2020, 14:49

Государственный долг Украины в течение первых двух месяцев 2020 года вырос на 2,6%, или более чем на 46 млрд грн

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

"Девальвация в январе-феврале этого года гривни к иностранным валютам, у которых номинирован долг, и превышение государственных заимствований над погашением государственного долга привели к увеличению государственного долга на 46,4 млрд грн (2,6%). Внешний долг вырос на 61,2 млрд грн (6,6%), а внутренний - сократился на 14,8 млрд грн (1,8%)", - сказал Пацкан.

По его словам, на погашение государственного долга потрачено 51,7 млрдгрн, или 87,6% плана на отчетный период.

"Экономия на обслуживании долга произошла за счет более низкого курса гривни по отношению к доллару, чем учтенный в государственном бюджете на этот год. И нам опять приходится говорить о ненадлежащем качестве макроэкономического прогнозирования. Ведь заложение в бюджет курса гривни, который существенно отличается от реального, влечет за собой немало проблем ", - подчеркнул Пацкан.