Google призвал своих работников в Северной Америке работать из дому из-за коронавируса

11 марта, 2020, 15:27

Американская компания Google рекомендовала работникам в офисах на севере Америки работать из дому из-за риска распространения коронавируса

Об этом сообщает Techcrunch со ссылкой на сообщение, которое получили сотрудники компании.

В компании рекомендовали сотрудникам всех офисов Google в США и Канаде работать из дому, если это позволяют их должности.

В 11 офисах компании в США и Канаде работают 100 тыс. сотрудников.

Подобные меры связаны с сообщениями о распространении вируса на северо-западе США, включая регион, в котором базируются крупные офисы Google - Сиэтл и Киркленд.

Также в компании сообщили о создании фонда COVID-19, средства из которого пойдут на оплату больничных временным сотрудникам и поставщикам компании по всему миру, если у них обнаружатся симптомы коронавируса.