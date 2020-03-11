ФСБ обвиняет задержанным крымским татарам участие в "Хизб ут-Тахрир"

11 марта, 2020, 17:13

ФСБ России сообщает, что подозревает задержанных в аннексированном Крыму четырех крымских татар в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной террористической в России

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, ФСБ подозревает крымчан в том, что они "вели активную вербовку крымских мусульман и распространяли террористическую идеологию". В ведомстве отчитались, что "прекратили деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир".

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что члены террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушении институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. С применением мер конспирации в ходе собрания они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман ", - цитируют СМИ сообщение ФСБ.

Российские силовики утверждают, что якобы нашли по месту жительства крымчан и изъяли "большое количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир", средства связи, электронные носители информации, которые использовались "при ведении террористической деятельности".

Уточняется, что уголовные дела уже возбуждены, но оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.