 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФСБ обвиняет задержанным крымским татарам участие в "Хизб ут-Тахрир"

ФСБ обвиняет задержанным крымским татарам участие в "Хизб ут-Тахрир"


фото: rfe
ФСБ России сообщает, что подозревает задержанных в аннексированном Крыму четырех крымских татар в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной террористической в России

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, ФСБ подозревает крымчан в том, что они "вели активную вербовку крымских мусульман и распространяли террористическую идеологию". В ведомстве отчитались, что "прекратили деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир".

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что члены террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушении институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. С применением мер конспирации в ходе собрания они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман ", - цитируют СМИ сообщение ФСБ.

Российские силовики утверждают, что якобы нашли по месту жительства крымчан и изъяли "большое количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир", средства связи, электронные носители информации, которые использовались "при ведении террористической деятельности".

Уточняется, что уголовные дела уже возбуждены, но оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 марта, 2020 среда

больше новостей

11 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать