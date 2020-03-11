Евроатлантический курс Украины Нардеп Синютка требует у новоназначенного министра обороны опровержения заявления или подачи в отставку

11 марта, 2020, 14:37

Новоназначенный министр обороны Андрей Таран заявил, что адаптация ВСУ к стандартам НАТО - теперь недостижимая цель и намерение МО - только "обеспечение способности ВСУ взаимодействовать с силами НАТО"

Об этом в Фейсбуке сообщил народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Олег Синютка.

"Неужели Президент Зеленский одобряет и поручает чиновнику нарушать нормы Конституции, где прописано наше стремление к вступлению в НАТО? Как МОЖНО поручать таком Министру возглавлять оборонную отрасль страны, которая воюет? Считаю, что после озвучивания программы действий и такого стратегического видения, этот чиновник должен быть уволен с должности, в противном случае нарушение Конституции и ответственность за слова "подчиненного" ложится персонально на Зеленского. Неужели власть не понимает, что такими заявлениями не только подрывает моральный дух среди военнослужащих, но и позорит страну перед стратегическими партнерами. Уважаемый господин министр, немедленно опровергните это заявление или подайте в отставку!" - написал Синютка.

Напомним, министр обороны Андрей Таран на своем назначении заявил:

"Учитывая наши реалии, главной задачей Министерства обороны вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели - полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО, должна быть вполне реальная цель - максимальное обеспечение способности Вооруженных сил Украины взаимодействовать с силами Альянса".