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Espreso.tvСпортЕвро-2020: На матч сборной Украины против Франции не пустят болельщиков

Евро-2020: На матч сборной Украины против Франции не пустят болельщиков


фото: Getty Images
Товарищеский матч между сборными Франции и Украины состоится в Сен-Дени при пустых трибунах из-за коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола .

Товарищеский матч между сборными Франции и Украины на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени 27 марта пройдет при пустых трибунах из-за вспышки коронавируса.

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Для обеих команд эта игра является важным этапом подготовки к финальной части Евро-2020.

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