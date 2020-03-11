Евро-2020: На матч сборной Украины против Франции не пустят болельщиков
11 марта, 2020, 16:05
Товарищеский матч между сборными Франции и Украины состоится в Сен-Дени при пустых трибунах из-за коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола .
Товарищеский матч между сборными Франции и Украины на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени 27 марта пройдет при пустых трибунах из-за вспышки коронавируса.
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Для обеих команд эта игра является важным этапом подготовки к финальной части Евро-2020.
- Напомним, 31 марта товарищеский матч между сборными Польши и Украины пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса.
- 11 марта итальянская "Аталанта" из-за вспышки коронавируса отказалась отпускать Руслана Малиновского на товарищеские матчи сборной Украины против Франции и Польши.
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