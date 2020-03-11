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Espreso.tvЭкономикаЭкономический кризис следует рассматривать как шанс, - эксперт

Экономический кризис следует рассматривать как шанс, - эксперт

Мировая экономическая турбулентность несет огромные угрозы для Украины, но одновременно создает новые возможности

Об этом заявил в комментарии Еспресо политический эксперт Сергей Быков.

По его словам, нужно только руководствоваться государственным прагматизмом - так, как это делают ведущие государства мира.

"Если сырье дешевеет, от этого должны выигрывать прежде всего отечественные предприятия. Все, что можно выработать в Украине - нужно производить в Украине, а не покупать за рубежом. Почему украинские трамваи ездят египетской Александрией, а Киев до сих пор покупает польские PESA. Почему" Укрзализныцю " надо уговаривать покупать отечественные поезда, которые на самом деле дешевле, экономичнее и на 60% состоят из украинских комплектующих. Поддержка нашего производителя сегодня является вопросом национальной безопасности, вопросом выживания "Украины", - уверен эксперт.

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