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Espreso.tvОбществоДела Майдана: на Институтской провели следственный эксперимент по поводу расстрелов

Дела Майдана: на Институтской провели следственный эксперимент по поводу расстрелов

Госбюро расследований провело следственный эксперимент на улице Институтской в деле по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014 года

Об этом сообщает пресс служба ГБР.

"11 марта 2020 г. состоялись следственные действия на улице Институтской в Киеве. Цель эксперимента - установление наиболее вероятного сектора, из которого были произведены выстрелы в потерпевшего участника Майдана работниками правоохранительных органов из имеющегося у них нарезного табельного огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для подтверждения данных, полученных во время следственного эксперимента, будут назначены комплексные баллистическая и судебно-медицинская экспертизы.

Также в ближайшие дни будут проведены дополнительные следственные эксперименты с участием потерпевших лиц и свидетелей на Майдане Независимости, улицах Институтской и Крещатик в г. Киеве.

"ГБР активизировало работу по завершению всех следственных действий для проверки и уточнения сведений и установления обстоятельств совершения уголовных правонарушений во время Революции Достоинства", - добавили в пресс-служба.

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